Viorica Dăncilă: ”Noi am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta” (VIDEO)

Șefa PSD, Viorica Dăncilă, a declarat marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că partidul pe care îl conduce ar fi dispus să se alieze cu Pro România, dar din această alianță ar trebui să lipsească Victor Ponta.

”Unde s-a alăturat domnul Victor Ponta, întotdeauna au fost lucruri care nu au mers bine: PSD - președinte Victor Ponta - demisie pe Facebook, PSD - premier Victor Ponta - demisie fără să anunțe partidul. Deci a lăsat PSD într-o situație destul de neplăcută. A mers acum și a vorbit cu ALDE. ALDE a pierdut postul de președinte al Senatului, grupul ALDE din Secnat și din Camera Deputaților, a pierdut locurile de la guvernare.

Înțelegeți de ce Victor Ponta este atât de urât în PSD.

Pe unde mergem, oamenii ne spun că nu vor o alianță cu Victor Ponta. Când vorbim de Pro România, noi vorbim de Victor Ponta. Noi am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta.

Victor Ponta are un singur scop, să distrugă PSD. Vrea să ia oamenii PSD, nu vrea din altă parte, pentru că vede că în PSD nu mai este dorit”, a declarat Viorica Dăncilă.

