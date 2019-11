Gluma amară a serii: Dăncilă susține că într-un an de guvernare putea construi cele 9 spitale și 2.500 de creșe și grădinițe pe care le-a promis PSD, dar nu le-a ridicat până acum

Viorica Dăncilă a declarat că PSD a realizat 80% din măsurile propuse în programul de guvernare cu care a venit în fața alegătorilor români în 2016. Asta în condițiile în care, printre altele, social-democrații au promis opt spitale regionale și unul metropolitan și 2.500 de noi creșe și grădinițe. Întrebată în legătură cu aceste promisiuni neonorate, Dăncilă a dat de înțeles că toate acestea s-ar fi construit într-un an de guvernare, cât ar mai fi avut până la alegerile parlamentare la termen.

Dăncilă a ținut să precizeze că nu se dezice de partidul din care face parte, asta deși, întrebată despre asaltul PSD asupra Justiției, a spus că ea nu-și asumă nimic, pentru că deciziile au fost luate în forurile statutare ale partidului, nu de către ea. (Detalii AICI)

„Nu știu de unde ați interepretat că mă dezic de PSD. Nu am să mă dezic de PSD, sunt membru PSD de 23 de ani și sunt mândră de asta. Cât a fost PSD la guvernare, mereu am vorbit de măsuri bune și de creștere economică. Nu am spus că am avut o guvernare perfectă, am spus mai aveam un an să ne achităm de promisiunile făcute”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă chiar crede că putea construi 9 spitale și 2.500 de creșe și grădinițe într-un an, Dăncilă a răspuns: „Dați-mi voie să-mi duc răspunsul până la capăt. Am realizat 80% din măsurile propuse în programul de guvernare. Haideți să vorbim și despre salariile medicilor, despre dotarea spitalelor cu aparatură performantă, să vorbim despre faptul că am deschis spital, e în timp ce alții au închis spitale și au îndemnat medicii să plece din țară prin salariile pe care le-au dat”.