După un discurs puternic anti-UE, PSD vine să salveze parcursul proeuropean al României. Dăncilă: Vom veni cu amendamente la proiectul președintelui! (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că PSD va analiza proiectul propus de președintele Klaus Iohannis privind un Pact pentru o Românie Europeană, iar social-democrații urmează să aducă amendamente la această formulă.

”Considerăm că atunci când există un acord, trebuie să existe un consens pe toate punctele acestui acord. Am văzut că e un proiect... Dacă vorbim de Europa, trebuie să procedăm european! Noi vom veni cu amendamente pentru a întări parcursul european. Aș da câteva exemple: să întărim poziția României în cadrul UE, să vorbim de o Europă cu două viteze, de dublul standard, dacă avem aceleași obligații să avem aceleași oportunități, să găsim consens în rândul europarlamentarilor, astfel încât realitatea din România să fie transpusă în legislația europeană, despre modul în care România va sta la masa deciziilor”, a declarat Dăncilă.

