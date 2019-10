Dăncilă, despre ședința unor social-democrați: Sper să nu fie o nouă mișcare pucistă (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că știa de întrevederea unor lideri social-democrați, în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar ea nu a putut participa deoarece era la ședința de Guvern.

Întrebată în legătură cu dorința acestora de a-l schimba pe Mihai Fifor din funcția de secretar general al partidului, dar și din cea de șef de campanie, Dăncilă a răspuns: „Am mai avut puciști în aprtid. Acest lucru trebuie discutat în partid, avem un statut care trebuie respectat. Nu le face cinste celor care lucrează pe la spate. Sper să nu fie o nouă mișcare pucistă, pentru că nu-și va găsi locul în electoratul PSD”.

La această ședință a participat și baronul PSD de Vrancea. Marian Oprișan i-ar fi spus Olguței Vasilescu: „Dacă dai căutare pe Google «proasta României», îţi dă Dăncilă”. (Detalii AICI)

