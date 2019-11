Viorica Dăncilă, despre social-democrații care au votat Guvernul Orban: ”Toți cei care au trădat au fost deja excluși din PSD” (VIDEO)

Liderul PSD Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că social-democrații care au votat învestirea Guvernului Orban au fost excluși din partid.

"De astăzi, Partidul Social Democrat intră în mod oficial în opoziție. Și ne vom asuma cu maximă seriozitate toate responsabilitățile care decurg din acest rol.

Și dacă tot vorbim de responsabilitate și de asumare, aș vrea să fie foarte clar că, în conformitate cu decizia luată în ultima ședință a Comitetului Executiv, toți cei care au trădat la acest vot au fost deja excluși din Partidul Social Democrat. Așa e normal și așa e corect față de toți românii care și-au pus încrederea în noi”, a spus Viorica Dăncilă în cadrul unei conferințe de presă, susținute la sediul PSD.

De asemenea, Dăncilă și-a avertizat adversarii politici că PSD va fi „cea mai grea opoziție” pentru noul Guvern.

”Eu garantez că vom fi cea mai grea opoziție pe care acest Guvern improvizat o poate avea. Acest Guvern-ghilotină, cel mai vulnerabil Executiv de după 1989 la șantajul grupurilor de parlamentari trădători, un guvern slab și expus corupției”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.