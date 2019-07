Premierul Viorica Dăncilă a avut o reacţie acidă după ce Carmen Dan şi-a anunţat demisia din fruntea Ministerului de Interne acuzând că urma să fie înlocuită politic şi nu din motive de neperformanţă.

"Eu cred că unii membri PSD nu au învăţat nimic şi cred că daca ies în spaţiul public să declarare ceva îi va respecta cineva. Declaraţiile trebuie să le faci întâi în interiorul partidului şi apoi ieşi în spaţiul public", a declarat Viorica Dăncilă.

Cât despre acuzaţia că PSD ar ceda în faţa presiunilor preşedintelui Iohannis prin înlocuirea sa, Dăncilă a susţinut că dacă Carmen Dan crede aşa ceva este dezinformată.

"Doamna Carmen Dan e dezinformată, niciodată PSD nu a cedat presiunilor președintelui”, a spus Viorica Dăncilă.

Demisia lui Carmen Dan a venit în condiţiile în care aceasta urma să fie remaniată în urma şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD ce a început la 12 la Parlament.

