Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Ambasada Chinei în România, unde participă la recepția organizată cu ocazia Zilei Republicii Populare Chineze.



Șefa Guvernului este însoțită la această recepție de Teodor Meleșcanu, proaspăt ales președinte al Senatului, Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, și Ștefan Radu-Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.



Evenimentul a fost organizat de Ambasada Chinei la București și are loc chiar la sediul instituției. Recepția are loc în contextul în care relația bilaterală dintre România și China a ajuns la al 70-lea an. Această legătură este marcată de progrese privind comerțul și investițiile.

„România a fost cea de-a treia țară care a recunoscut proclamarea Republicii Populare Chineze, la 5 octombrie 1948, afirmând prin acest gest politic dorința fermă de a coopera în spiritul respectului și încrederii reciproce. Cele șapte decenii de relații politico-diplomatice neîntrerupte, clădite cu răbdare și perseverență, au cunoscut o dezvoltare permanentă. Numeroasele schimburi de vizite și contacte politice la toate nivelurile, proiectele de cooperare sectorială în domenii de interes, precum și cooperarea foarte bună în domeniul formatelor multilaterală demonstrează prietenia și respectul reciproc”, a declarat Viorica Dăncilă.

Jiang Yu, ambasadoarea Chinei în România, a subliniat progresul economic pe care Beijingul l-a înregistrat în ultimele șapte decenii, ajungând astfel a doua cea mai mare economie din lume, dar și rolul global pe care îk îndeplinește. Concentrarea asupra oportunităților economice și asupra contextului creat de globalizarea, spune ea, sunt elementele care explică miracolul economic. Diplomatul a subliniat angajamentul Chinei față de această evoluție.

Fiul lui Andrei Năstase, prezent și el la recepția de la Ambasada Chinei în România

