Dăncilă: „Am auzit că vreți să facem o poză” / Cetățean: „NU!” (VIDEO)

Viorica Dăncilă a ajuns, miercuri, în comuna Bucium din județul Sălaj. Abordată de un cetățean preocupat de situația economică a țării, aceasta i-a spus că, de când a preluat guvernarea, gradul de îndatorare al României a scăzut. Bărbatul n-a fost convins. Candidatul PSD la prezidențiale i-a propus la final să facă împreună o poză. Omul a zis ”pas”.

Localnic: „Și care e viitorul copiilor noștri dacă dumneavoastră ați luat bani împrumut aproape în fiecare zi?”

Dăncilă: „Ce bani? Cine a luat bani cu împrumut?”

Localnic: „Guvernul României, condus de dumneavoastră!”.

Dăncilă: „Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. A preluat această guvernare cu un grad de îndatorare de 37,4% din PIB și acum gradul de îndatorare este de doar 35% din PIB”

(...)

Dăncilă: „Am înțeles că vreți să facem o poză!”

Localnic: „Nu, nu m-ați convins”

