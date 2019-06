Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că are mai multe regrete legate de colaborarea pe care a avut-o cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea.

Aceasta a susținut că îi pare rău că în anumite momente nu s-a opus.

”Erau anumite direcții pe care trebuia să le urmez, erau anumite discursuri pe care trebuia să le rostesc, probabil că așa trebuia să fiu și atât. O să vă spun ceea ce am spus la mulți: important este prezentul, nu trecutul. Acum sunt foarte hotărâtă să fac bine.

Au fost mai mulți factori care au contribuit la probabil acea reținere sau la unele greșeli făcute.

Sincer, da, am regretat. Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că nu-mi pot aduce în jurul meu oamenii pe care îi doream, am regretat faptul că nu m-am opus în anumite momente, am regretat faptul că nu am fost mai hotărâtă și să mă impun, am regretat faptul că nu am reușit să separ Guvernul de partid, asta pentru că eu am venit ca om politic.

Nu trebuie învinovățit niciun lider de partid. Fiecare lider ar propria viziune, fiecare lider are propria concepție în ceea ce privește relația dintre partid și Guvern.”, a declarat Viorica Dăncilă, la TVR, potrivit Știripesurse.ro.