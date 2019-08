Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, la finalul ședinței CEx a PSD, că nu are în vedere o restructurare a Guvernului, ci o remaniere.

Dăncilă a fîcut această precizare în contextul în care cei de la ALDE au avansat data limită de 20 august pentru prezentarea unui plan de restructurare a Guvernului și de schimbare a programului de guvernare.

”PSD nu acceptă un ultimatum. Discuțiile în alianță sunt constructive, nu putem vorbi de ultimatumuri între PSD și ALDE. Am discutat cu domnul Tăriceanu despre restructurare. În cadrul CEx am discutat despre remaniere. Nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, ne gândim o remaniere a miniștrilor care nu au performat și la o ajustare a programului de guvernare. Nu putem vorbi despre ultimatum. Vorbim despre un dialog constructiv”, a declarat premierul.

Întrebată dacă a ales varianta remanierii pentru că în cazul unei restructurări s-ar teme de votul din Parlament, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu imi este teamă de un vot în Parlamentul României. Am trecut examenul votului și a alegerea președintelui Camerei Deputaților și la moțiunea de cenzură. Prioritar acum este modul în care vom ajusta programul de guvernare și modul în care ne vom organiza pentru câștigarea alegerilor prezidențiale”.

