Intrare cu mare fast pentru Viorica Dăncilă la Congresul PSD în care va fi votată drept candidatul formaţiunii în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie!

Cu o întârziere de 15 minute faţă de programul oficial, premierul şi-a făcut apariţia la Parlament, unde are loc Congresul, şi a făcut o baie de mulţime printre cei aproximativ 1.000 de delegaţi ai PSD.

Organizatorii Congresului au făcut o alegere interesantă, iar pe tot parcursul acestei băi de mulţime, în boxe a răsunat melodia "Eye of the tiger", de pe coloana sonoră a filmului Rocky 3.

