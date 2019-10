Viorica Dăncilă, despre scandalul de la TAROM: ”Domnul ministru nu mi-a dat raportul cu cine se întâlnește la 11 noaptea. Cred în prezumția de nevinovăție” (VIDEO)

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat, referitor la scandalul de la TAROM, că ministrul Răzvan Cucu nu i-a dat raporul în legătură cu întâlnirile pe care le are la miezul nopții.

”Nu mi-a dat raportul domnul ministru cu cine se întâlnește la 11 noaptea. Corpul de control va veni cu toate datele și atunci voi avea o situație cu ceea ce s-a întâmplat. Am spus că vreau o anchetă atât la TAROM cât și la Ministerul Transporturilor. Am încredere în oameni și în prezumția de nevinovăție. Este o o acuzație foarte gravă. Eu cred că nimeni nu și-ar fi permis să facă așa ceva. Adevărul este mai important decât minciuna”, a declarat Viorica Dăncilă.

Fostul director al TAROM, Mădălina Mezei, s-a prezentat luni la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a da declarații în faţa procurorilor în dosarul privind presupusa solicitare a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, de a ține la sol unele avioane, în ziua moțiunii de cenzură.

Totul a început când Mădălina Mezei, fostul director general al Tarom l-a acuzat pe Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, că i-a cerut să oprească la sol o serie de avioane în ziua moțiunii de cenzură, astfel încât mai mulți parlamentari să fie împiedicați să voteze moțiunea de cenzură depusă de opoziție, iar Guvernul Dăncilă să supraviețuiască la votul din Parlament.

De partea cealaltă, deși a negat vehement acuzațiile că ar fi încercat să saboteze cursele aeriene, ministrul Transporturilor a recunoscut că s-a întâlnit cu Mădălina Mezei, cu o seară înainte de moțiune, precum și că i-a cerut o listă cu pasagerii zborurilor din ziua în care Guvernul Dăncilă avea să rămână fără sprijin în Parlamentul României. Totuși, susține demnitarul social-democrat, a făcut acest lucru doar pentru a se asigura că totul este în regulă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.