Viorica Dăncilă, scenariu ȘOC: PSD va încearca să facă o nouă majoritate și va propune un ALT PREMIER (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că nu este exclus ca PSD să formeze o nouă majoritate și să propună un nou premier, în cazul în care premierul desemnat Ludovic Orban nu va reuși să treacă echipa sa prin votul Parlamentului.

Dăncilă a precizat că nu ea va fi propunerea, ci un "alt nume".

”În momentul în care șase formațiuni nu reușesc să formeze o majoritate, vom încerca să formăm noi o majoritate. Președintele Iohannis este autorul a ceea ce s-a întâmplat. Noi suntem în opoziție. Nu mergem cu o propunere de premier, îi așteptăm și a doua oară. Pornim de la buna credință că vor reuși să creeze o majoritate.

Eu am fost premier, dacă vom forma o nouă majoritate, va fi un alt nume. La Palatul Victoria va fi un alt premier.”, a declarat Viorica Dăncilă.

