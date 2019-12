Dăncilă, toată un zâmbet când a fost întrebată despre schimbarea de look: „O să-mi mai fac și coc, dar trebuie să ne mai schimbăm, nu?” (VIDEO)

Viorica Dăncilă s-a amuzat să constate interesul pentru coafura sa, după ce oamenii au remarcat faptul că a renunțat la coc în favoarea unei cozi. Fostul premier a spus râzând că nu e o schimbare de look, pur și simplu a ales de data aceasta o coafură mai lejeră.

„Nu e o schimbare de look, mi-am prins părul mai lejer. O să-mi mai fac și coc, dar trebuie să ne mai schimbăm, nu?”, a spus fosta șefă PSD, râzând.

La remarca reporterilor că schimbarea coafurii chiar a fost o știre miercuri, Dăncilă a susținut: „Mi-am mai prins părul așa, probabil nu la ședințele Comitetului Executiv Național al PSD. E mai lejer, mai lejer”.

„Când se vor mai face ședințe CEx și va exista o invitație, voi participa. Sunt un om de partid. E important să dăm dovadă de unitate și să luăm decizii înțelepte”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.