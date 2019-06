Viorica Dăncilă, SINGURUL candidat la șefia PSD: 'Aş vrea să candideze şi alţi colegi la Congres, aşa trebuie să fie în democraţie'

Viorica Dăncilă nu are nicio emoție la Congresul din 29 iunie, ea fiind singurul candidat la șefia PSD.

'Aş vrea să candideze şi alţi colegi la Congres, aşa trebuie să fie în democraţie', a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată la sediul central al PSD dacă beneficiază de susţinerea Organizaţiei de femei social-democrate, Dăncilă a spus: "Ştiţi foarte bine că am fost preşedinte al Organizaţiei de femei, este o organizaţie la care ţin foarte mult, am susţinerea colegelor mele. Am păstrat în permanenţă relaţia foarte bună cu organizaţia de femei. Vom vedea la congres", potrivit stirirpeurse.ro