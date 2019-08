Viorica Dăncilă spune că românii o duc din ce în ce mai bine: 'Vin vești bune din domeniul economic' (VIDEO)

Țara arde, Viorica Dăncilă se laudă cu creșterea economică obțnută prin programul de guvernare al PSD.

Premierul a declarat, miercuri, cifrele oficiale arată că românii o duc din ce în ce mai bine.

”Vin în continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate de INS și Eurostat arată că România a înregistrat o creștere a PIB de 4,8%, astfel România a reușit a doua cea mai mare creștere din UE. Este rezultatul sprijinirii mediului de afaceri și de impulsionare a mediului economic, măsuri luate prin intermediul programului de guvernare.”, a spus Viorica Dăncilă.

