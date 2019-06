Viorica Dăncilă, despre TENSIUNILE din PSD: Simt dorința partidului de a învăța din ce a greșit (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a susținut, sâmbătă, că nu mai există tensiuni în interiorul PSD, însă a admis, totodată, că au existat discuții contradictorii între liderii partidului în ședința informală a Comitetului Executiv Național de la Neptun.

Rugată de reporteri să confirme dacă au existat contre în cadrul ședinței, între Marcel Ciolacu și Marian Oprișan, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Contre... eu nu aș spune acest lucru. Că sunt păreri divergente este normal. Și într-o familie putem avea păreri diferite. Este foarte bine că fiecare își spune punctul de vedere. (...)

Au existat discuții divergente nu numai între Marian Oprișan și Marcel Ciolacu. Au existat opinii diferite, dar sunt convinsă că la sfârșitul ședinței toți vom merge în aceeași direcție”.

”Nu mai sunt tensiuni. Îi simt foarte aproape pe colegi. Simt dorința partidului de a învăța din ce a greșit și a merge înainte mult mai puternic și mult mai unit”, a dat asigurări Viorica Dăncilă.

