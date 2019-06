Premierul Viorica Dăncilă a susținut marți că ”unii s-au grăbit cu declarațiile”, referindu-se la afirmațiile ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, cu privire la situația din Republica Moldova.

Întrebată cum explică schimbările de nuanțe ale autorităților române în ceea ce privește criza politică de peste Prut, în condițiile în care Teodor Meleșcanu a susținut că alegerile anticipate sunt cea mai bună variantă, iar marți apărut o poziție oficială a României în alt sens, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Cred că unii s-au grăbit cu declarațiile. Am făcut o comisie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe din care fac parte toți factorii de decizie, Administrația Prezidențială, Guvern.

Vom veni cu o poziție comună, o poziție de țară. Cred că nu trebuie să mai avem opinii separate legate de un lucru atât de important și trebuie să fie o poziție agreată de toți, o poziție a României.

Marți, a venit şi poziţia României față de criza din Republica Moldova. Transmisă printr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, poziţia ţării noastre contrastează cu cea exprimată luni de ministrul Teodor Meleşcanu.

MAE român arată într-un comunicat de presă că „într-un stat democratic, voința cetățenilor, exprimată prin vot și reflectată în configurația politică a Parlamentului, este singura care asigură un proces politic legitim, bazat pe dialog". Poziția este similară cu cea a UE și a statelor occidentale care au recunoscut dreptul coaliției PSRM - ACUM de a forma un guvern, în ciuda deciziilor Curții Constituționale.

Comunicatul vine după ce luni Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat că nu recunoaște noul Guvern de la Chișinău și susține organizarea alegerilor anticipate. Ulterior Ministerul Afacerilor Externe din România a declarat că poziția expusă de Teodor Meleșcanu era una proprie și nu poziția MAE oficială.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.