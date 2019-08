Viorica Dăncilă: `Toți bărbații din România și-au găsit ținta perfectă - vor ca premierul să plece de la Palatul Victoria` / Despre Victor Ponta: `Cred că și-a greșit meseria, face foarte multe scenarii` (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că „toți bărbații din România” și-au găsit „ținta perfectă” în persoana ei, precum și că toți o vor plecată de la Palatul Victoria.



„Am văzut că toți bărbații din România și-au găsit ținta perfectă. Vor să se lupte cu premierul României. Toți vor ca premierul României să plece de la Palatul Victoria”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o vizită la Pitești, în cadrul turneului electoral pe care-l desfășoară în țară.



Totodată, șefa Guvernului a afirmat că „nu este treaba președintelui să evalueze fiecare ministru în parte”. Șeful statului, spune Dăncilă, trebuia să analizeze legalitatea numirilor propuse, și nu oportunitatea lor.



„Nu este legat de faptul că ne ținem de un scaun sau că nu ne ținem de un scaun, așa cum am văzut anumite poziții în spațiul public. Cred că dăm dovadă de responsabilitate și cred că vrem să se întâmple totul în mod democratic. Știm cu toții că moțiunea este cea care poate dărâma un Guvern”, a adăugat Viorica Dăncilă.



Întrebată de varianta propusă de Victor Ponta, care anunțase anterior că va susține Guvernul PSD dacă Viorica Dăncilă se va retrage din cursa prezidențială, premierul a răspuns: „Noi nu mai ascultăm demult declarațiile lui Victor Ponta. Cred că și-a greșit meseria, face foarte multe scenarii. Noi ne ghidăm după propriile decizii. Eu am intrat în cursa prezidențială. Merg mai departe. Nu răspundem șantajului sau acestor negocieri pe care le vor unii. Lucrăm foarte deschis și spune întotdeauna adevărul”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.