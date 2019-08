Viorica Dăncilă: 'Transporturile, energia sau mediul sunt domeniile de interes pentru România privind portofoliul din viitoarea Comisie Europeană'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că i-a transmis președintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România este interesată de portofoliile transporturilor, energiei sau mediului în viitorul Executiv european.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

„Am avut la Bruxelles o întrevedere cu președintele ales Comisiei Europene, în cadrul căreia am avut o discuție foarte bună despre viitorul proiectului european. Am discutat despre provocările cărora trebuie să le facă față Uniunea Europeană, provocări legate de migrație, schimbări climatice, politică externă, astfel încât Europa să găsească soluțiile așteptate de cetățenii săi. Președintele CE a dorit să cunoască opinia României privind aceste aspecte în legătură cu care a demarat o consultare cu șefii de Guverne ai statelor membre. (...) Referitor la viitorul comisiar european din partea României am discutat despre faptul că transporturile, energia sau mediul reprezintă domeniile de interes pentru țara noastră în ceea ce privește portofoliul ce îi va fi alocat în viitoarea Comisie Europeană”, a spus Dăncilă.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Aceasta a mai susținut că unul dintre argumentele aduse în fața viitorului șef al Comisiei este acela că România a avut rezultate foarte bune în perioada în care a deținut președinția Consiliului UE.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)