Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți, după întâlnirea avută cu parlamentarii social-democrați că moțiunea de cenzură va fi tratată cu seriozitate și că părerea coaliției PSD-ALDE este aceea că guvernul trebuie să își continue activitatea.

”Am discutat cu colegii deputați și senatori despre moțiunea de cenzură. Am ascultat toate opiniile și am convenit să tratăm moțiunea cu seriozitate, colegii să participe la dezbateri și să mergem mai departe. (...)

Am discutat cu partenerii noștri de coaliție. Cred că trebuie susținut guvernul atât de PSD cât și de ALDE. Cu toții avem aceeași opinie, că guvernul trebuie să-și continue activitatea, și trebuie să avem stabilitate în România”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată ce vor face cei de la PSD în timpul votului la moțiunea de cenzură, premierul a răspuns: ”Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota. Este propunerea deputaților și senatorilor, a fost votată, eu nu pot decât să fiu de acord”.

