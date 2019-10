Realizare ”epocală” a Guvernului PSD! Dăncilă: Am revitalizat turismul, prin reducerea TVA de la 5% la 5% (VIDEO)

Viorica Dăncilă s-a lăudat că Guvernul pe care în conduce încă a revitalizat turismul prin reducerea TVA de la 5% la... 5%

În timp ce la Palaul Cotroceni începeau consultările pentru formarea unui nou Guvern, la Palatul Victoria avea loc ultima ședință de guvern cu Viorica Dăncilă în funcția de prim-ministru.

În debutul ședinței, Dăncilă a ținut să se laude cu marile realizări ale guvernării PSD. Una dintre ele a fost aceasta: „Am revitalizat turismul, prin reducerea TVA de la 5% la 5% și prin oferirea de vouchere de vacanță pentru milioane de români”.

Dăncilă a mai spus că, datorită guvernării PSD, angajații români, și din mediul public, și din mediul privat, o duc mai bine, România a cunoscut cea mai mare creștere a puterii de cumpărare din UE, conform datelor Eurostat, și cea mai mică rată a șomajului din ultimii 28 de ani.

„Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am avut o guvernare cu rezultate bune, una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Am generat o creștere economică solidă care a mărit veniturile oamenilor. Avem curajul să ne uităm în ochii oamenilor, pentru că nu am luat nicio măsură contra lor”, a mai spus liderul social-democrat. (Detalii AICI)

