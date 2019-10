Dăncilă: Ponta urăște PSD și vrea să se răzbune. Nu am încredere în el, pentru că i-a mințit pe toți

Viorica Dăncilă exclude o colaborare PSD - Pro România. Liderul social-democrat a susținut că nu are deloc încredere în Victor Ponta, deoarece acesta are obiceiul să mintă.

Întrebată dacă ia în calcul o colaborare cu Pro România, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu pot să fac acest lucru, sunt un om care sunt foarte corect şi onest. Am avut discuţii cu domnul Ponta, domnul Ponta pe toţi i-a minţit, toţi cei din jurul dumnealui, şi sunt convinsă că şi cei care au plecat la PRO România”.

„De fiecare dată spune un lucru şi face altceva, nu am încredere în domnul Ponta. Nu am încredere şi nici colegii mei nu au încredere. Nu am luat decizia singură, am mers în Comitetul Executiv Naţional şi am ridicat această problemă a unei cooperări cu PRO România. Oamenii nu aveau şi colegele şi colegii mei nu aveau nimic cu PRO România, aveau neîncrederea în Victor Ponta, care, de-a lungul timpului, nu a făcut decât să-i dezamăgească pe toţi. Victor Ponta care, acum, iese şi jigneşte, jignirile lui Victor Ponta nu mă ating. (...) Probabil că acesta este respectul, pentru că eu, atunci când a candidat Victor Ponta, o lună de zile am făcut campanie din casă în casă şi am luptat cum aş fi luptat pentru mine, dar, mă rog, dânsul nu poate avea acest sentiment de echipă, dânsul este 'eu şi în rest nimeni'. Şi cred că mulţi dintre colegii mei gândesc aşa”, a mai declarat Viorica Dăncilă, citată de Agerpres.

În opinia sa, Ponta urăște PSD și vrea să se răzbune: „Nu ştiu, am văzut disperarea domnului Ponta de a lua de la PSD. Părerea este că urăşte Partidul Social Democrat, îl urăşte ca o răzbunare, nu ştiu de ce, dar cred că vrea să se răzbune pe PSD. Eu cred că nu ar avea de ce, partidul i-a oferit destule, domnul Ponta este cel care şi-a dat demisia din preşedinte al partidului şi a lăsat acest partid fără lider într-o perioadă nu prea bună pentru partid, pe Facebook, şi-a dat demisia din premier şi a dezamăgit pe toţi care l-au votat, au votat PSD pentru a avea guvernarea. Chiar dacă domnul Ponta vine cu jigniri, sunt mai puternică decât domnul Ponta, am avut atâtea obstacole, dar nu m-am gândit niciodată să-mi dau demisia, să-i dezamăgesc pe oameni şi să-mi dezamăgesc colegii de partid”.