Dăncilă: Viitorul președinte PSD trebuie să fie un om proeuropean, un om atașat valorilor social-democrate, valorilor europene și transatlantice (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că viitorul președinte PSD trebuie să fie un om atașat valorilor social-democrate, valorilor europene și transatlantice.

Întrebată care ar trebui să fie criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească viitorul președinte al PSD, Dăncilă a răspuns: ”Să fie un om echilibrat, care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să-și asculte colegii, să se consulte cu ei. Decizia nu trebuie s-o ia președintele, ci trebuie s-o ia în forurile statutare. Pentru că dacă decizia e bună, toți trebuie să se bucure de acest lucru, iar dacă nu e tocmai bună, toți trebuie să-și asume acest lucru. Cred că trebuie să fie o conducere colectivă.

Trebuie să fie un om proeuropean, un om atașat valorilor social-democrate, valorilor europene și transatlantice. Trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate în primul rând printre colegi, să aibă încredere în el, să fie hotărât, să nu se sperie la primul obstacol, să poată duce partidul acolo unde trebuie”.

