Viorica Dăncilă, vizită oficială în SUA: 'Voi prezenta investitorilor oportunitățile de afaceri din România' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru funcția de președinte, pleacă într-o vizită oficială peste Ocean, unde se va întâlni cu mai mulți oficiali americani.

Dăncilă a precizat, marți, în ședința de guvern că vrea consolidarea relațiilor cu SUA și că va prezenta investitorilor americani oportunitățile din țara noastră.

“Consolidăm relațiile cu statele membre UE, dar în același timp aprofundăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA.

Duminică, voi începe o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii alături de mai mulți membri ai cabinetului, în cadrul căreia voi avea mai multe întâlniri cu oficiali americani.

Vizita de lucru va avea și o componentă economică puternică și va fi un bun prilej să prezentăm investitotilor americani oportunitățile de afaceri din România”, a declarat Viorica Dăncilă.

