Premierul Dăncilă: Vom merge în Parlament pentru aprobarea remanierii. Iohannis, comportament la fel de imatur și egoist ca Tăriceanu - unul abandonează guvernarea, altul abandonează numirea miniștrilor (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri seară, că va merge în Parlament pentru a obține aprobarea remanierii guvernamentale și l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, după ce președintele României a respins propunerile înaintate de șefa Guvernului.



„Am urmărit cu profundă dezamăgire spectacolul oferit de candidatul la prezidențiale Klaus Iohannis, care din păcate nu și-a înțeles rolul constituțional nici după cinci ani de ocupare a funcției de Președinte al României. Atitudinea lui Klaus Iohannis nu este deloc surprinzătoare. De doi ani și jumătate se folosește de funcția pe care o deține, pentru a bloca și critica fără fundament acest Guvern.



Președintele a înlocuit datoria constituțională de mediator între partide politice cu cea de sabotaj. Președintele nu a înțeles nici de această dată câtă nevoie are România de maturitate din partea clasei politice, de stabilitatea instituțiilor statului. Este un comportament la fel de imatur și egoist ca cel al domnului Tăriceanu. Unul abandonează guvernarea, altul abandonează numirea miniștrilor”, a spus Viorica Dăncilă, miercuri seară, la Palatul Victoria.

În aceste condiții, premierul a precizat că va merge în Parlament și va încerca să obțină aprobarea legiuitorilor pentru remanierea guvernamentală propusă.



„Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Totodată, șefa Guvernului a criticat acuzațiile de corupție lansate de președinte și l-a somat să prezinte dovezi în susținerea afirmațiilor sale.

