Președintele PSD Viorica Dăncilă a susținut marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că PSD nu va vota noul guvern și s-a declarat sceptică în ceea ce privește șansele acestuia de a trece de votul din Parlament.

”Atunci când șase partide s-au unit pentru a forma un guvern, trebuiau să aibă în vedere și că trebuie să formeze un guvern. A fost atât de mare dorința de a dărâma guvernul și atât de mare lipsa de implicare pentru viitor că acum ajungem într-un nou blocaj.

Nu există o viziune, un program de guvernare, există doar o referire la anumite persoane care trebuie să ocupe anumite funcții.

Cei care au votat moțiunea trebuie să asigure majoritatea ca acest guvern să treacă. PSD nu va participa la acest vot. Sunt convinsă că-i va sprijini președintele de facto al PNL, Klaus Iohannis”, a spus Viorica Dăncilă.

Șefa social-democraților a avertizat că cei din PSD care vor încălca linia partidului vor suporta consecințele.

”Cine va încălca această decizie, va suporta sancțiunile necesare. Nu cred că va fi un social-democrat adevărat care să facă acest lucru. Cei care au trădat au plecat din partid, cu trădătorul-șef, Victor Ponta”, a susținut Dăncilă.

”Eu îmi doresc ca cei care au dărâmat acest guvern să aibă soluțiile și să vină cu un program. Oamenii văd că a fost dat la o parte un guvern cu un program de guvernare, cu anumite măsuri. Vine un guvern în care vorbim de persoane, de șase partide care nu se mai înțeleg, dar nici măcar un program care să-i facă pe oameni să știe ce îi așteaptă în perioada următoare.

Eu cred că dacă nu se face cvorum, dacă nu se votează un nou guvern, acest lucru arată lipsa de responsabilitate pentru destinul României”, a mai spus Viorica Dăncilă.



