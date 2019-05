Dăncilă: Am votat pentru o echipă care să nu dea socoteală în Parlamentul European (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că a votat la alegerile europarlamentare pentru ca viitorii reprezentanți ai României în Parlamentul European să susțină poziția țării, nu să dea socoteală.

Am votat pentru ”reprezentarea noastră în Parlamentul European, o reprezentare a unor oameni care să nu meargă să dea socoteală, ci să susțină prin argumente poziția României. Am votat pentru o echipă care să nu se voteze împotriva României. O reprezentare demnă este ceea ce vor toți românii. Am votat pentru că o Românie puternică va conduce la o Uniunea Europeană puternică”, a declarat Dăncilă.

Premierul a mai susținut că ”votul este cel mai democratic mod de exprimare” și că-i îndeamnă pe români să uzeze de acest drept.

Viorica Dăncilă a explicat și de ce a ales să voteze doar la europarlamentare, nu și la referendum. (Detalii AICI)

