Un şofer a răbufnit într-un clip destinat votanţilor PSD: ''Nu v-aţi întrebat, mă, de unde au bani pesediştii ăştia? Nu mai avem pur şi simplu un’ să muncim în România aia! Ce ţară moştenesc nepoţii voştri? Idioţilor!'' (VIDEO)

Un șofer român care circula pe o autostradă din Europa a profitat de context și a făcut o scurtă filmare pentru a le arăta votanților PSD cam cum ar arăta România dacă ei n-ar mai vota cu acest partid. Bărbatul precizează că se adresează direct bătrânilor care-i votează pe social-democrați și că, din cauza PSD, a plecat din țara lui și nici nu intențioenază să revină. Clipul său video, postat pe pagina de Facebook News UIE, a devenit viral.

”Am decis să fac acest filmuleţ, aşa, ca să mai deschid ochii bătrânilor ăstora care tot votează PSD-ul, doar votanţilor PSD. Sunt şi bătrâni lucizi, normali la cap, care judecă pentru nepoţii lor, pentru urmaşii lor, pentru copiii lor. Vă place, mă, aşa o ţară? V-ar plăcea, nu?! Frumos, cu autostrăzi, industrie, ai unde munci... Salariul meu de 2.000, 2.000 şi, alţii 3.000, 4.000 pentru doctorii care au învăţat carte - bravo lor! -, eu, cu 11 clase, am devenit conductor de autotren, bine plătit în Europa. Bă, vouă nu vă este ruşine, mă, aşa, să vă certaţi cu copiii voştri! Bă, voi n-aţi simţit, mă, în ăştia 30 de ani de la Revoluţie că ţara merge tot înspre anii ’50, înspre anii’40”, susține românul încă de la început.

