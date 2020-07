Viralul zilei. Ministrul Ion Ștefan, surprins în timp ce imită aproape fiecare gest al premierului Ludovic Orban, în timpul unei conferințe (VIDEO)

Un clip cu ministrul Dezvoltării a devenit viral pe internet. Ion Ștefan a fost surprins în timp ce imita aproape fiecare gest al premierul Ludovic Orban, care susținea o conferință de presă. Joi, ministrul Ion Ștefan și colegul său de la Economie, Virgil Popescu, l-au însoțit pe premierul Ludovic Orban în vizita sa la Șantierul de Reabilitare a Cazinoului Constanța.

Sursă Video: România 9

