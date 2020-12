Primarul municipiului Constanța, Virgil Chițac, a trecut în revistă vineri, în cadrul primei sale conferinţe de presă după câştigarea alegerilor în data de 27 septembrie, care vor fi principalele schimbări de la nivelul admnistrației municipalității.

Am spus încă de la început, nu este nevoie de un audit extern (care ar dura mult şi ar fi costisitor). Am cerut rapoarte de lucru şi am emis dispoziţii”, spune Chiţac.

Primarul Constanţei a explicat şi cele trei direcţii spre care se îndreaptă: atragerea investitorilor, parteneriate cu investitorii şi expertiză.



Edilul a explicat motivul pentru care l-a cooptat pe Horia Constantinescu în echipa sa, fost candidat la primăria Constanţa şi fost şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Liberalul Chiţac a explicat decizia de a-l aduce în echipa sa prin faptul că ar fi un bun specialist şi că simpatiile politice nu contează. „Este un om care are experienţă, nu l-am adus de pe stradă, l-am adus din funcţia de director al OPC Constanţa.

Are o experienţă în zona Serviciilor Publice. Dacă mi se invocă mie trecutul domniei sale şi faptul că a fost membru PSD şi un apropiat a lui Adrian Năstase, nu o să marşez la discuţia asta. Primăria trebuie să fie o instituţie în care politicul nu trebuie să-şi amestece coada şi cu asta basta. Nu ştiu ce mi s-ar putea reproşa. Trebuie să transformăm instituţia Primăriei care a fost politizată într-una eminamente administrativă, iar domnul Horia Constantinescu nu este acum nici membru de partid”.

În ceea ce priveşte decizia de a nu finanţa iluminatul festiv de Sărbători, Chiţac a reiterai ideea de a nu face risipă într-un an greu, afectat de pandemie şi a menţionat că vor „exista semne luminoase” prin oraş amenajate de diferiţi agenţi economici.