Virgil Guran: Majoritatea filialelor au rămas lângă Ludovic Orban. Convingerea mea este că, în continuare, președintele PNL va fi el / Rar am avut un ministru de Finanțe la valorea lui Florin Cîțu (VIDEO)

Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, a reiterat că îl va vota și îl va susține pe Ludovic Orban, actualul președinte al liberalilor, în cursa pentru șefia formațiunii. El susține că îl apreciază și pe Florin Cîțu, despre care spune că „are calități ca ministru al Finanțelor”, și consideră că partidul va ieși întărit din Congres și din campania premergătoare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Nu vin cu un comentariu la ceea ce a spus Florin (Roman, n.r.), Florin este colegul meu și va rămâne în continuare colegul meu, ne respectăm, nu este o problemă. Este acum o competiție internă, sunt – cum este normal într-o democrație – două tabere. Majoritatea filialelor au rămas lângă Ludovic Orban. Sunt convins că va trece acest capitol, vom ieși mai întăriți, mai puternici. Sunt convins că și Florin va rămâne alături de noi, și ceilalți colegi, pentru că noi suntem Partidul Național Liberal și formăm o echipă, dar în același timp vă spun convingerea mea, în continuare, președintele Partidului Național Liberal va fi Ludovic Orban”, a declarat Virgil Guran la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, luni seară, pe B1 TV.

Întrebat de ce este așa împăciuitor, el a adăugat: „Pentru că eu cred un lucru. Am condus în viața mea foarte mulți oameni, am avut multe funcții în care am interferat cu oamenii și am ajuns la concluzia foarte clară că în momentul în care conduci trebuie să fii calm, să iei decizii, nu poți să iei nici cu răutate, nici cu scandal, că nu este nimic, astea le-am avut în România la greu. Cred că este momentul să continuăm cu echilibru”.

Virgil Guran a menționat că îi respectă „foarte mult” pe liderii din Ardeal, însă s-a arătat de părere că, dacă s-ar face o numărătoare pe județe, balanța nu s-ar înclina neapărat în favoarea lui Florin Cîțu.

„Eu spun foarte clar, îl respect pe Florin, este colegul meu în Senat, are calități ca ministru al Finanțelor, am apreciat foarte mult și vă spun că rar am avut un ministru de Finanțe la valoarea lui, dar din punct de vedere al președintelui partidului îl voi vota și îl voi susține pe Ludovic Orban. Îmi asum acest lucru foarte clar. Referitor la ce spuneți, liderii din Ardeal. Dacă ne apucăm să numărăm un pic județele din Ardeal, cu președinții care sunt alături de Florin Cîțu, n-o să mai spunem... într-adevăr, Emil Boc, respect pentru el, este lider în Ardeal, Tișe ș.a.m.d., dar sunt din același județ. Dacă luăm puțin județele la rând, vă spun eu că se înclină balanța altfel”, a mai afirmat liderul senatorilor PNL.