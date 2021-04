Virgil Guran (PNL): Îl susținem în continuare pe Florin Cîțu ca prim-ministru, nu se pune problema să fie înlăturat (VIDEO)

Senatorul Virgil Guran, vicepreședinte al PNL, a precizat miercuri seară, pe B1 TV, că liberalii îl susțin în continuare pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru. „Nu se pune problema să fie înlăturat”, a declarat parlamentarul, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul în care USR-PLUS a anunțat că nu îl mai susține pe premier, în replică la demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății.

