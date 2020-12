Virgil Guran (PNL): Ședința cu președintele Klaus Iohannis s-a axat pe problemele guvernamentale, nu pe cele de partid (VIDEO)

Virgil Guran, vicepreședintele PNL, a oferit o serie de detalii despre întâlnirea informală pe care au avut-o o serie de lideri politici liberali cu președintele Klaus Iohannis, marți, la Vila Lac, și susține că evenimentul s-a axat „pe problemele guvernamentale”, nu pe cele de partid.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.