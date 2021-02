Virgil Popescu: ANRE nu și-a făcut treaba. Când s-au apucat să facă comunicarea era deja prea târziu (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit luni seară, pe B1 TV, despre faptul că ANRE nu a informat consumatorii în legătură cu schimbările care urmau să se producă începând cu anul acesta.

''ANRE, care este reglementatorul pieței de energie electrică și gaze naturale nu și-a făcut treaba la liberalizarea prețului la energie elctrică. La gaze naturale și-a făcut-o, acolo nu am avut aceste probleme și în ciuda declarațiilor furnizorilor că vor crește prețul, eu spunând că vor scădea, au scăzut prețurile. La energie electrică, când s-au apucat să facă comunicarea era deja prea târziu. Un ordin, după părerea mea, foarte prost dat care trecea 6 milioane de clienți într-o piață a serviciului universal scumpă și aștepta ca într-o lună de zile acești clienți să-și caute un furnizor pe piața concurențială. Așa ceva nu se poate. Este ilogic ceea ce au încercat. După au încercat să prelungească la 3 luni, iar nu se poate face nici la o lună, nici în 2, nici în 3, nici în 7. Și atunci au schimbat modalitatea.''

''Am ieșit public si eu și Consiliul Concurenței și am spus nu se poate face așa, nu pui furnizorul în centrul și toți clienții să se ducă la el, ci trimiți clientul către furnizor să se bată pe piața clienților. S-a schimbat ordinul în 20 ianuarie. Vreau să văd că își respectă furnizorii în factura lunii februarie, că vor încheia contracte la prețul cel mai mic pe care îl oferă, evident cu un artificiu contabil și vor trimite lună de lună oferte în plic cu formular de acceptare ofertă către fiecare client pe care îl au în portofoliu în așa fel încât clientul să fie informat și să poată accepta acest lucru timp de 6 luni de zile.'', a spus Virgil Popescu.

''Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă eu și Consiliul Concurenței nu reacționam destul de vocal în a le spune că nu așa se face. Probabil că mergeau mai departe. Am fost dezamăgit de anumiți colegi din ANRE, nu vreau să le dau numele, care susțineau în continuare că metoda cu trecutul în serviciul universal și să așteptăm clientul este metoda optimă ori este evident că nu este.'', mai spune acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.