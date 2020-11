Virgil Popescu: Au fost peste 20 de milioane de măști neconforme, s-au dat amenzi de 18 milioane de lei. Am discutat cu ANPC să înaintăm dosarul către Parchet / Toate firmele românești producătoare respectă standardele (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat că verificările efectuate de inspectorii ANPC au scos la iveală peste 20 de milioane de măști neconforme, astfel că au fost aplicate amenzi „de 18 milioane de lei tuturor, și hipermarketurilor, și farmaciilor, și depozitelor”. „Toate, absolut toate firmele producătoare românești respectă standardele, toate măștile sunt conforme”, a subliniat demnitarul, miercuri seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a vorbit și despre schema de ajutor de stat anunțată pentru HoReCa.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, despre cazul măștilor neconforme

„N-am făcut tam-tam, dar am pornit această campanie de verificare a conformității măștilor. Au fost sesizări multiple la Protecția Consumatorului și am luat decizia, cam cu o lună în urmă, să facem acest control. Controlul s-a finalizat, ieri am avut discuții cu ANPC și când am văzut rezultatele controlului am zis că acest lucru trebuie făcut public, pentru că oamenii, românii trebuie să știe, trebuie să știe ce se găsesc, ce s-a întâmplat până acum”, a explicat Virgil Popescu.

Întrebat de unde putea să știe românul dacă o mască e neconformă sau nu atunci când intra într-o farmacie sau într-un magazin, ministrul Economiei a explicat: „Tocmai aici este problema. S-au dat amenzi de 18 milioane de lei tuturor, și hipermarketurilor, și farmaciilor, și depozitelor, pentru că nu mi s-a părut normal ca tu, hipermarket, sau tu, farmacie, să accepți la vânzare – chiar dacă responsabilitatea până la urmă e a celui care îți vinde marfa, a importatorului – produse non-conforme, iar dacă în hipermarket nu este brandul de farmacie, în farmacie este exclus să faci așa ceva, pentru că farmacia e un brand de sănătate și nu poți să îți permiți ca într-un brand de sănătate tu să vinzi o mască, care nu e nici mască medicinală, de uz medical, dar nu este nici mască de protecție. (...)Au fost la vânzare măști neconforme, ele au fost oprite și vorbim de peste 20 de milioane de măști. Au fost oprite la comercializare, s-au dat amenzi”.

Referitor la posibilitatea ca verificările derulate de ANPC să conducă la întocmirea unor dosare penale, liberalul a afirmat: „Exact la asta mă gândeam și am discutat astăzi cu directorul general de la ANPC și cu vicepreședintele ANPC să înaintăm, totuși, dosarul – pentru că este posibil să existe fapte penale – către Parchet, pentru că nu mi se pare absolut deloc normal să accepți sau să introduci pe piață și să minți, practică înșelătoare, să minți până la urmă consumatorii. Gândiți-vă că avem standard de măști medicale, n-a fost respectat, se știe. Avem standard de măști de protecție, nici acesta n-a fost, dar n-avem niciun standard și vindem, și spunem că sunt măști care te protejează”.

„Mai este un lucru foarte interesant. ANPC a verificat și toate firmele românești producătoare – toate, absolut toate firmele producătoare românești respectă standardele, toate măștile sunt conforme”, a mai spus Virgil Popescu, ministrul Economiei.

