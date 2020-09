Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a criticat în termeni duri ”jocul” pe care liderii Partidului Social Democrat (PSD) l-au făcut în Parlament, în ceea ce privește măsurile de restricție luate în contextul limitării răspândirii noului coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Virgil Popescu: Noi organizăm alegeri corecte

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a vorbit marți, 1 septembrie, despre acțiunile parlamentarilor care se luptă să demonstreze că merită să fie aleși la alegerile locale care se vor ține în data de 27 septembrie. Ministrul a criticat dur ce se întâmplă în prezent în rândul parlamentarilor din țara noastră și a răspuns punctual acuzațiilor pe care social-democrații le adus liberalilor.

”Ei au furat mai mult ca ai noștri. Pur și simplu au fost lideri care au recunoscut că PSD cu asta se ocupă. (...) Istoricul campaniilor electorale din 2016, 2019, câte incidente au fost la vot și ce turism electoral se făcea... Toate aceste lucruri au fost inventate de către Partidul Social Democrat. Plasa a fost inventată de către Partidul Social Democrat. În momentul în care noi organizăm alegerile, suntem siguri și românii pot fi siguri că vor fi corecte. S-ar putea ca acest lucru să nu le placă”, a declarat Virgil Popescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Efectele pandemiei în economie

Ministrul Popescu a răspuns, de asemenea, acuzelor aduse de membrii PSD. Având în vedere faptul că social-democrații au acuzat faptul că numărul șomerilor cauzați de criza pandemică provocată de virusul ucigaș Covid-19 a sărit de un milion, liderul PNL a negat întru totul această afirmație.

”În momentul de față, în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă (ANOFM) sunt cred că 289.000 de șomeri. Unde sunt un milion?! Au fost aproximativ un milion de contracte de muncă suspendate în perioada stării de urgență. Deci au fost contracte suspendate, dar nu șomeri. Niciodată România, poate pe vremea psd-istă, dar niciodată România nu a avut în guvernarea liberală un milion de șomeri în total. În plată și ieșiti din plată sunt 289.000 de șomeri în momentul de față.”, a precizat ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Popescu: Prețul combustibilului a scăzut

Virgil Popescu a vorbit și despre creșterea prețurilor din ultima perioadă de timp. PSD-ul susține că în perioada guvernării Partidului Național Liberal (PNL) prețurile au crescut galopant.

”Am văzut că prețul combustibilului a scăzut, prețul gazului a scăzut, prețul energiei electrice a scăzut, care sunt factori de creștere a costurilor. Acum or fi niște scumpiri punctuale pe anumite produse, dar eu nu am văzut decât că este o inflație de 3% sau de 2-3% în orice caz, adică nu mi se pare că este ceva ieșit din comun. Nu este ceva galopant. Eu nu am văzut acest lucru. Dânșii probabil că trăiesc într-o realitate paralelă, în acel program de guvernare pe care au zis că l-au făcut și dacă s-au bazat pe cifrele acestea, înseamnă că le-a fost rușine să le arate.”, a mai comentat ministrul Popescu.

În ceea ce privește programul de guvernare al lui Liviu Dragnea, Virgil Popescu este de părere că ”acela a fost cel mai frumos program de guvernare”.

”Acela a fost cel mai frumos program de guvernare, când domnul Dragnea venea și spunea că el este băiat din popor și nu minte. Mi-aduc foarte bine aminte acest lucru, mi-a plăcut prezentarea de la acea vreme. A fost teatru perfect. Din păcate, mai mulți români au căzut în această plasă. Eu cred că nu vor mai cădea acum în această minciună”, a concluzionat oficialul.