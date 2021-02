Virgil Popescu, despre controversele privind Măsura 3 de sprijin pentru IMM-uri: Am fost întrebat dacă îmi doresc cont în aplicaţie, am spus nu. Trebuie lămurită suspiciunea de fraudă (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a gestionat și portofoliul Economiei în Guvernul Orban, a avorbit luni seară, pe B1 TV, despre înscrierea în platforma de granturi pentru Măsura 3 de sprijin, procedură asupra căreia planează suspiciuni de fraudă. Controversele sunt legate și de faptul că actualul ministrul Claudiu Năsui avea un cont de administrator pe platforma de înscriere. Virgil Popescu spune că în mandatul său a fost întrebat dacă voia să aibă un astfel de cont, însă nu a dorit.

”Eu am deschis Măsura 3 în 4 decembrie (2020 – n.r.) și a avut dată de încheiere, ultimele depuneri, 31 ianuarie. (...) Nu aveam de unde să ştiu ce se întâmplă la depunerile la Măsura 3. Eu zic că şi Măsura 1, şi Măsura 2, şi Măsura 3 sunt măsuri binevenite şi au fost bine gândite. E adevărat, am fost întrebat şi la Măsura 1, şi la Măsura 2, şi la Măsura 3 dacă îmi doresc cont în aplicaţie, am spus nu. Nu-mi trebuie cont în aplicaţie. Asta a fost interacţiunea mea: discutam cu oamenii de acolo şi le ceream în fiecare zi situaţii despre câți s-au înscris, câte dosare au evaluat, câte au fost plătite. Aveam o situaţie centralizatoare zilnică care mi se aducea la cunoştinţă. Nu m-a interesat niciodată ce companii sunt, cum sunt, cine vine, cu ce vine și nu cred că interesează şi nu cred că pe un ministru trebuie să-l intereseze acest lucru. Din păcate, s-a ajuns la un scandal în presă care dăunează mediului de afaceri și acestor măsuri”, a spus Virgil Popescu în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Popescu a mai precizat că suspiciunile de fraudă trebuie să fie lămurite și probail că fondurile vor fi blocate pentru un timp, în contextul sesizării care a fost făcută la DNA.

”Evident că trebuie lămurită (suspiciunea de fraudă - n.r.). Eu aș fi fost un pic mai atent cu declarațiile. (...) Nu aș fi pus direct din calculator punctajul, pentru că ăla nu e un punctaj real, este un punctaj pe care îl dă calculatorul. (...) Cred că s-au luat nişte decizii pripite, nu ştiu cine a avut acea decizie acolo, care au agitat spiritele şi s-a ajuns în situaţia aceasta în care nu trebuia să se ajungă. Din păcate, odată cu sesizarea DNA-ului, trebuie lămurit acest aspect, dar probabil că fondurile vor fi blocate o perioadă de timp”, a mai spus Virgil Popescu.

