Virgil Popescu, despre prețul la energie: Furnizorii nu s-au obișnuit cu piața liberă, nu s-au obișnuit că o piață liberă are reguli și acționează în continuare speculativ

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit despre prețul la energie și a acuzat furnizorii de comportament speculativ, adăugând că inclusiv din piața reglementată tot ei au avut de câștigat.

„Furnizorii nu s-au obișnuit cu piața liberă, nu s-au obișnuit că o piață liberă are reguli și acționează în continuare speculativ”, spune ministrul Virgil Popescu

Referitor la prețul energiei și comportamentul furnizorilor, ministrul Energiei a declarat: „Eu am făcut o scurtă examinare a pieței de energie electrică și am observat că prețul contractelor încheiate anul trecut pentru achiziție de energie în 2021, pentru anul acesta, este la fel ca prețul din 2020, care s-a achiziționat în 2019, și tot așa, deci nu a crescut prețul. Dacă un furnizor și-ar fi achiziționat anul trecut pentru portofoliul de clienți casnici pe care îl avea energia pentru anul 2021, știind încă de la 1 ianuarie 2020, că la 1 ianuarie 2021, deci peste un an, piața se va liberaliza, că atunci am anunțat. Or, noi ne-am trezit, uitându-ne în piață și discutând cu producătorii, că foarte puțină energie a fost vândută către furnizori pe contracte pe un an de zile, ci furnizorii, unii dintre ei, foarte puțini au cumpărat, alții deloc, iar energia a fost vândută către traderi. Pentru că producătorii trebuiau să își vândă energia, să încaseze bani și să se finanțeze”.

„Or, dacă tu, furnizor, nu ai avut grijă să îți iei energia cu un an înainte sau la jumatea anului, să îți iei energia în 2020 pentru anul 2021, știind că se liberalizează, ai portofoliul mare de clienți, care ți-a venit și acel portofoliu de clienți gratis că a fost reglementat și ți l-a dat statul, și l-ai ținut captiv, și vii, și spui în cursul anului acesta, când e liberalizat, că n-am energie electrică, cumpăr de pe piața zilei următoare, când anul acesta pe piața zilei următoare, fiind o cerere mare de energie și de gaz, prețul e mai mult, înseamnă că n-ai avut un comportament normal, ai avut un comportament speculativ, așteptând ca la sfârșitul anului trecut să se schimbe ceva, să nu se liberalizeze”, a mai spus Virgil Popescu, miercuri seară, la Digi 24.

Pentru că și din piața reglementată, spune oficialul, „tot furnizorii au avut de câștigat”.

„Furnizorii nu s-au obișnuit cu piața liberă, nu s-au obișnuit că o piață liberă are reguli și acționează în continuare speculativ. Sunt furnizori care vând energie electrică fără să o aibă achiziționată către clienți, și acum încep să rezilieze contractele pentru că au un anumit preț negociat, dar prețul pe piața zilei următoare e mai mare, a crescut – or, iarăși, acest lucru nu este o piață liberă normală. Eu cred că trebuie să impunem niște reguli aici”, a adăugat ministrul Virgil Popescu.