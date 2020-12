Virgil Popescu, despre problema căldurii în București: Pierderile în rețeaua primară sunt de 2.500 de tone pe oră. Le cerem scuze bucureștenilor / Soluțiile anunțate (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, reprezentanții ELCEN și Termoenergetica au discutat vineri, la Guvern, despre problema căldurii în București.

La finalul întrevederii, Popescu a explicat de ce mulți oameni nu au apă caldă și căldură, cum s-a ajuns în această situație, le-a cerut scuze bucureștenilor și a prezentat măsurile rapide ce sunt implementate acum, pentru ca orașul să treacă cu bine peste această iarnă.

Ministrul a explicat că, dacă acum patru ani pierderile pe rețeaua primară erau de 800 de tonă pe oră, acum sunt de 2.500 de tone. „A fost o avarie la Centrala Sud a ELCEN-ului în acest weekend, care s-a produs tocmai din cauza pierderilor foarte mari: o pompă a fost supraturată pentru a băga agent termic în rețea”, a precizat el. Soluția găsită este instalarea în sudul Bucureștiului a unor capacități modulare care să suplinească aceste pierderi.

La rândul său, premierul interimar Nicolae Ciucă a anunțat că a fost identificat suma necesară pentru creșterea capacității de intervenție a echipelor de mentenență și reparații.

Marile investiții pentru modernizarea rețelei de termoficare, după cum a precizat de mai multe ori Nicușor Dan, urmează să fie făcute în anii următori, dat fiind că timpul acum este mult prea scurt.

