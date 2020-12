Virgil Popescu: E nevoie de o Ordonață privind prețul apei industriale pentru producerea energiei electrice. În Parlament au fost făcute niște lucruri destul de ciudate (VIDEO)

Liberalul Virgil Popescu a fost instalat, joi dimineață, în funcția de ministru al Energiei. În guvernarea Orban, el a condus Ministerul Economiei și Energiei. În noua structură guvernamentală, acesta s-a separat în două: Virgil Popescu a preluat astfel portofoliul Energiei, iar Claudiu Năsui pe cel al Economiei.

Popescu a precizat că una dintre priorități în perioada următoare este emiterea unei Ordonanțe pentru punerea la punct a prețului apei industriale pentru producerea energiei electrice. El a precizat că „în Parlament au fost făcute niște lucruri destul de ciudate” și s-a ajuns astfel ca acest preț să crească de trei ori.

„Am avut o discuție pe partea de economie, mediu de afaceri, turism, IMM-uri, partea care a rămas în Ministerul Economiei. Energia este un minister nou, acolo probabil, în urma reorganizării, a Ordonanței de aprobare a reorganizare a Guvernului, vom împărți exact Ministerul și vom ști în ce direcție pleacă și cum pleacă. Asta vom discuta azi.

Vom discuta și despre prioritățile rapide pe care trebuie să le pregătim pentru ședința de guvern de săptămâna viitoare.

Ați văzut că am vorbit despre Ordonanța de prelungire a valabilității voucherelor de vacanță, de o Ordonață pentru punerea la punct a acelui preț al apei industriale pentru producerea energiei electrice, pentru că în Parlament au fost făcute niște lucruri destul de ciudate și nu putem accepta ca prețul apei industriale, care e procesată de către Hidroelectrica, să crească de trei ori pentru că nu-și montează contoare, contoare care nu pot fi tehnic montate și care nu sunt avizate metrologic în România”, a declarat Virgil Popescu, joi dimineață.

