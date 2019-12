Virgil Popescu, despre criza căldurii din București: Nu e treaba Guvernului să schimbe conductele. Dacă spune primarul că nu are bani de reabilitare, să se uite pe cheltuielile pe care le-a făcut (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, că Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit să se gândească la cum împarte banii Bucureștiului, astfel încât să nu se ajungă în situația ca țevile să fie ”ciuruite”, iar bucureștenii să nu aibă căldură și apă caldă.

„Noi, ca Guvern, trebuie să ne asigurăm că ELCEN funcționează și dă energie și gigacalorie către populație. Noi nu putem intra peste Primăria Capitalei, să-i schimbăm conductele. Trebuia să existe un program de reabilitare. L-o fi făcut, nu l-o fi făcut.... Dacă spune doamna primar că nu are bani de reabilitare, să se uite pe cheltuielile pe care le-a făcut în ultimii ani, că poate era mai important...

RADET e în faliment, Termoenergetica a primit licență cu o zi-două în urmă să ia agent de la ELCEN. Acum se discută contractul Termoenergetica cu ELCEN. Eu nu știu cum s-au gândit cei de la municipalitatea București să preia cei 3.000 de oameni sau câți sunt de la RADET. Mai trebuie și scule pentru reparații, ce le-o mai trebui...

Până acum, facturie curente s-au plătit. Eu sper să nu se ajungă în situația în care ELCEN să oprească furnizarea, că și ELCEN are de plătit la rândul lui.

Legea nu permite, pe perioada iernii, să intrerupem furnizarea, dar legea nu spune nici că nu trebuie să plătești”, a declarat Virgil Popescu, pentru B1 TV.

