Virgil Popescu: În domeniul strategic și în special în Energie, statul român trebuie să își exercite rolul strategic și să dețină majoritatea. Nu sunt adeptul privatizării domeniului energetic (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a subliniat că nu este adeptul privatizării domeniului energetic. „Pentru că ne putem lovi cu tot felul de provocări și la un moment dat e nevoie să intervii, și atunci trebuie să ai pârghii ca să poți interveni”, a explicat demnitarul, luni seară, în direct pe B1 TV, unde a abordat și alte subiecte, precum consumul de electricitate și inițiativa Primăriei Capitalei de a cumpăra ELCEN.

