Virgil Popescu: În ultimii 10 ani, nu prea s-a investit în sectorul energetic. Din acest an, vom dispune de foarte mulți bani europeni. De proiecte avem nevoie (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în utimii zece ani s-a investit foarte puțin spre deloc în sectorul energetic național, dar în anii ce urmează vom beneficia de fonduri europene uriașe. De proiecte avem nevoie.

„În ultimii zece ani nu prea s-a investit în sectorul energetic național, nu s-a investit sau foarte puțin s-a investit în sistemul de transport al energiei electrice, s-a investit foarte puțin în capacități noi de producere a energiei electrice și aici doar în zona regenerabilă și e momentul să facem ceva. Avem șansa unică, din acest an, de a avea la dispoziție foarte mulți bani europeni pentru energie.

Avem la Ministerul Energiei fonduri de modernizare care în 2021- 2027 se ridică undeva la 6 miliarde de euro și acolo pot fi accesate de toți actorii fie privați sau cu capital de stat. Pot să acceseze pe bază de proiecte pentru energie regenerabilă, pentru rețele de transport de energie electrică, pentru energie termică... Practic toate tehnologiile sunt posibile și vom da drumul la proiecte în acest an.

Avem în PNRR capitol de eficiență energetică și capitol de energie regenerabilă și energie verde și pot fi accesați banii. Până în 2026 trebuie să fie gata toate investițiile, deci un fel de investiții care trebuie să meagă într-un ritm mai accelerat, și avem prin bugetul multianual al UE capitol de energie. Vor fi foarte mulți bani pe zona de energie. De proiecte avem nevoie”, a declarat ministrul Virgil Popescu, pentru B1 TV.

