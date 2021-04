Virgil Popescu, întrebat dacă a simțit acțiuni rusești de culegere de informații: Nu am simțit absolut nimic în zona Ministerului Energiei și asta înseamnă că și serviciile românești își fac treaba (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a negat că ar fi observat acțiuni rusești pentru culegere ostilă de informații pe zona energetică, marți, pe B1 TV, pe fondul ipotezei potrivit căreia Alexey Grishaev, declarat luni persona non grata pe teritoriul României, ar fi fost ofițer al serviciului secret GRU și ar fi întreprins activități de spionaj chiar și în sectorul energiei.

Ministrul Energiei, întrebat pe B1 TV dacă a simțit acțiuni rusești de culegere de informații. Ce a răspuns Virgil Popescu

Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar din Ambasada Rusiei la București, a fost declarat persona non grata pe teritoriul României, iar într-o ipoteză vehiculată în presă se susținea că oficialul rus ar fi întreprins activități de spionaj în țara noastră, iar una dintre zonele vizate ar fi fost cea energetică. Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” dacă a simțit genul acesta de culegere de informații, ministrul Virgil Popescu a declarat: „Nu. Am văzut și eu informația în presă, am citit-o astăzi în online. Nu am simțit absolut nimic în zona Ministerului Energiei și, dacă nu am simțit nimic, asta înseamnă că și serviciile românești își fac treaba, și mă bucur că și-au făcut treaba”.

Rusia a reacționat la decizia României de a-l expulza pe Alexey Grishaev, decizie despre care spune că a fost una „neprietenoasă”, și a anunțat, prin vocea ambasadorului Valery Kuzmin, că își rezervă dreptul „de a lua măsuri relevante ca răspuns”.

„Această decizie este în mod incontestabil una neprietenoasă și nu îmbunătățește relațiile internaționale între Rusia și România”, a declarat ambasadorul Rusiei în România. „În conformitate cu Convenția de la Viena, autoritățile ruse își rezervă dreptul de a lua măsuri relevante ca răspuns”, a mai spus Valery Kuzmin.

Despre această situație a vorbit și Maria Zaharova, purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe, care a declarat că ambasadorul României la Moscova cunoaște bine cum decurg măsurile reciproce.

„Ambasadorul României în Rusia cunoaşte bine procedura măsurilor de răspuns", a afirmat Maria Zaharova.