Ministrul Economiei: Vom reuși să producem săptămâna viitoare prima mască de protecție în România / Luăm în calcul orice scenariu, inclusiv redeschiderea unor fabrici (VIDEO)

Virgil Popescu, Ministrul Economiei, a declarat, pentru B1 TV, că până la finalul săptămânii viitoare în România se vor produce măști de protecție, dar și alte materiale necesare în această perioadă de criză declanșată de noul coronavirus.

„Contează să existe solidaritate și bunăvoință și am găsit solidaritate și bunăvoință din partea mai multor producători. Eu sunt optimist că vom reuși să producem săptămâna viitoare sau la sfârșitul săptămânii viitoare prima mască de protecție în România. Sunt mai multe companii interesate. Noi sprijinim toate companiile care sunt interesate să facă acest lucru. Împreună cu Ministerul Finanțelor vom pune la dispoziție sprijinirea mediului de afaceri, credite preferențiale, pentru asemenea tipuri de producție și cred că vom putea spune că, în curând, că în România începe producția de materiale esențiale, atât de măști și combinezoane, cât și de biocide, că și ele sunt foarte necesare. Economia trebuie să meargă și și după trecerea acestei crize e nevoie de combienzoane și de măști, de biocide în România”, a declarat Virgil Popescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.