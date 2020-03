Ministrul Economiei, despre propunerile PSD: Dacă de la început vii și spui ”nu mai plătește nimeni nimic”, te trezești că nu mai poți ajuta oamenii exact când au nevoie (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, nu s-a arătat deloc entuziasmat de măsurile propuse de de PSD în sprijinul economiei românești, afectată și ea de noul coronavirus. Popescu a subliniat că deciziile de sprijinire a mediului de afaceri trebuie luate gradual și în concordanță cu evoluția situației de moment căci, altfel, riscăm să ajungem fără resurse chiar când oamenii vor avea mai mare nevoie de ajutor. Cât despre banii pompați de statul român, spre deosebire de sumele vehiculate în alte țări, ministrul liberal are o concluzie tristă: România nu-i nici Germania, nici Statele Unite.

Despre propunerea vehiculată în rândul social-democraților, ca persoanele fizice și firmele să nu mai plătească taxe și impozite vreme de două luni, iar statul să preia aceste cheltuieli, Virgil Popescu a declarat, pntru B1 TV: „Dumneavoastră ați fi de acord ca lanțurile de magazine care fac vânzări acum să nu plătească taxe și impozite? Farmaciile care fac vânzări să nu plătească taxe și impozite? Cei care merg acum de ce să nu plătească taxe și impozite? Cred că măsura ar trebui bine gândită și la modul: 75% șomaj tehnic pentru toate companiile care au scădere. Mi se pare că e cam același lucru. Neperceperea de penalități și de dobânzi penalizatoare pentru cei care nu-și plătesc taxele și impozitele până pe 25 ale lunii, pe perioada situației de criză (stare de urgență - n.r) și încă 30 de zile după. Nu vi se pare că-i cam același lucru?”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.