Virgil Popescu, ministrul Economiei: Avem un program de 300 de milioane de euro pentru cei peste 1 milion de tineri care nu muncesc / Ce spune despre miliardul de euro pentru IMM (VIDEO)

Guvernul Orban va lansa un program de 300 de milioane de euro pentru a integra pe piața mulți cât mai mulți dintre cei peste 1 milion de tineri care nu lucrează și care, prin urmare, nu plătesc taxe și impozite. Anunțul a fost făcut de Virgil Popescu, ministrul Economiei, care a explicat că pentru mulți dintre ei problema este lipsa capitalului de pornire. Reamintim că Executivul a prezentat deja o serie de măsuri de relansare economică, iar la acestea ar putea contribui și planul de redresare propus de Comisia Europeană.



„Pentru acești tineri avem un program. Avem un program de 300 de milioane de euro pentru integrarea acestor tineri, un program care va fi lansat în perioada imediat următoare. Vrem să aducem în câmpul muncii acești tineri, vrem ca aceștia, care au un spirit antreprenorial, să poată crea o firmă, tocmai pentru a putea absorbi cât mai mulți dintre ei pe piața muncii. Este evident că avem nevoie de oameni tineri și de oameni cu inițiativă. Sunt convins că printre ei sunt oameni cu inițiativă, chiar foarte mulți. Sunt convins că nu au capital de pornire și tocmai de aceea acești bani vor fi cu dedicație către această categorie de populație”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce domenii de activitate vor fi finanțate, el a răspuns: „Vor fi granturi. Domeniile de activitate le discutăm împreună cu Ministerul Fondurilor Europene. Suntem, în continuare, în discuții și nu am finalizat ghidul de aplicare pentru această măsură de, repet, 300 de milioane de euro. E o sumă suficient de mare, după părerea mea, pentru a putea absorbi cât mai mulți”.

Întrebat când va fi lansat proiectul, demnitarul a afirmat: „Păi, cred că în perioada imediat următoare”.



„Avem foarte multe proiecte în perioada imediat următoare, pe care vrem să le dăm drumul. Am tot vorbit despre acel miliard de euro pentru IMM. Suntem aproape de finalizare cu textul ordonanței de urgență. Acești bani – și ghidul de implementare, evident – vor fi introduși în economie prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri. Să mai spunem încă o dată despre ce este vorba – 350 de milioane de euro granturi de capital de lucru pentru IMM din zonele cele mai puternic lovite, și aici vorbim de turism, HoReCa, industria de evenimente și probabil transportul de persoane, 550 de milioane de euro vor fi granturi, de data aceasta nu vor mai fi granturi fără cofinanțare, vor fi granturi cu cofinanțare de 15%. Am văzut că atunci când primești banii gratis, nu prea ești atent cu ei. Când pui și tu 15%, te gândești foarte bine dacă să pierzi inclusiv tu 15% și cred că 15% nu este o contribuție foarte mare, și-o poate permite orice IMM-ist. Vorbim de sume până la 200.000 de euro, iar acolo plaja domeniilor este foarte mare. Practic, cam toate domeniile sunt prinse. Mai avem 100 de milioane de euro pentru acele companii care nu au primit absolut niciun sprijin, acele microîntreprinderi care au un acționar, doi acționari, dar care nu au niciun salariat”, a mai spus Virgil Popescu.

Referitor la cheltuielile pentru care pot fi întrebuințați banii, ministrul Economiei a explicat: „Capital de lucru. Sunt niște capitole de cheltuieli negociate clar cu Comisia Europeană. Pot fi, evident, salarii, pot fi achiziții de materiale, pot fi pentru plata impozitelor, tot ceea ce înseamnă capital rulant al unei firme în cursul unei luni. Evident că va fi dat în funcție de anumiți parametri, probabil că vom lua în calcul procent din cifra de afaceri a anului 2019 – a fost un an normal din punct de vedere economic, nu a fost perturbat de vreo chestie majoră, cum a fost acum pandemia”.

