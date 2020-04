Virgil Popescu, ministrul Economiei, despre capacitățile de producție a măștilor

Guvernul Orban vrea să se asigure că în 15 mai, odată ce va fi introdusă obligativitatea de a purta mască, la nivel național oferta va fi mai mare decât cererea, astfel încât să nu existe șanse ca prețul să fie speculat. Cu 10 companii autorizate de MApN peentru producție, România ar putea fabrica în jur de 3,5 milioane de măști în fiecare zi.



„Eu, mâine, voi avea o întâlnire cu lanțurile de farmacii și cu lanțurile retaileri. Vreau să mă asigur că dacă nu au posibilitatea să își asigure stocurile la un nivel corespunzător pentru data de 15 mai, noi le putem furniza aceste stocuri, aceste măști. La nivelul Ministerului Economiei, există o companie care s-a autorizat la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale, pentru a achiziționa din piață măști, tocmai pentru a putea avea un stoc suficient. Această companie poate să revândă aceste măști către lanțurile de retaileri, către lanțurile de farmacii, către spitale, către absolut toată lumea care este interesată. În primul rând, vrem să ne asigurăm că, la nivelul României, în data de 15 mai, odată ce va fi introdusă obligativitatea purtării măștii, oferta de măști va fi mai mare decât cererea, iar atunci suntem siguri că prețul nu va fi speculat”, a afirmat Virgil Popescu, ministrul Economiei, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Demnitarul a subliniat că „nu va fi un preț reglementat, dar vom supraveghea piața. Vom vedea dacă lucrurile evoluează într-un mod pozitiv sau nu. Eu am spus că prețurile de vânzare către populație nu ar trebui să depășească în jurul cifrei de 2 lei pe mască fără TVA. Doresc să ne asigurăm de acest lucru, aducând foarte multe măști în piață. Producția internă nu va putea satisface, la început, necesarul României, până când intră în funcțiune toate capacitățile de producție. Suntem pregătiți să asigurăm și vom avea stocuri aduse din import, special la prețuri foarte bune, așa încât să nu depășim acea preferință virtuală de preț”.

Întrebat dacă există discuții, astfel încât să fie pornite și alte capacități de producție, Virgil Popescu, ministrul Economiei, a răspuns: „În România, în momentul de față, sunt autorizați de către unitățile de autorizare ale Ministerului Apărării nouă capacități de producție, fără ROMARM, care urmează în zilele următoare să se finalizeze această autorizare. Practic, putem spune că avem 10 companii, care pot să producă aceste măști. Gândiți-vă că, în medie, cam asta este capacitatea de producție, între 200.000 și 350.000 de măști zilnice. Înmulțiți cu cifra 10 și vedeți pe unde am putea ajunge cu producția zilnică. Aceasta este o valoare estimativă. De aceea vrem să ne luăm o marjă de siguranță și vom asigura din import diferența, tocmai pentru a nu avea surprize să avem o lipsă de măști începând cu 15 mai. Tot Ministerul Apărării a autorizat și 19 companii, care produc restul de materiale sanitare, vorbim aici de combinezoane, de halate, de botoșei, deci practic industria textilă românească s-a mișcat foarte repede”.

