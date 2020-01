Ministrul Economiei: Preţul la energie electrică NU va fi majorat! Liderii PSD au început să fie răspândaci de fake news-uri (VIDEO)

Ministrul Economiei acuză PSD că încearcă să răspândească un nou fake news. Virgil Popescu susține că pretul energiei electrice nu va crește, așa cum susțin social-democrații. Liberalul spune ca liderii PSD au devenit "răspândaci de știri false".

Fake news-ul penibil a fost propagat inițial de social-democratul Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. Acesta a distribuit o știre din ianuarie 2015 referitoare la creşterea preţurilor la energie. El prezentă informația veche de acum 5 ani ca și cum ar fi una de actualitate.

Minciuna acestuia a fost, însă, demontată de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a dat asigurări că prețul energiei nu va crește.

„Liderii PSD au început să fie răspândaci de fake news-uri! În loc să îşi vadă de concediul de bugetar de lux, aşa cum îi şade bine unui social democrat, preşedintele PSD Mehedinţi (care face parte şi din conducerea colectivă a PSD-aia "reformată" cică) minte că se majorează preţul facturilor la energie electrică. Şi cum anunţa el asta? Cu o ştire din ianuarie 2015! Când, apropo, domnule Aladin la guvernare era tot PSD, nu PNL! În orice caz, stimaţi români aşa cum am anunţat şi eu, dar şi ANRE, preţul la energie electrică nu va fi majorat de la 1 ianuarie 2020! P.S. Aladine nu te mai fă de ruşine!”, a scris ministrul, pe Facebook.

